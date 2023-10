“Gli ormoni a palla” Grande Fratello | Anita ci va giù pesante Pubblico sconvolto dalla sua reazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un cambiamento di marcia incredibile quello di Giuseppe Garibaldi al. Facendo il punto della situazione con Massimiliano Varrese prima della nuova diretta, in onda lunedì 30 ottobre 2023, il bidello teme il peggio visto che è al televoto eliminatorio. Insieme a lui, oltre all’attore con cui si è confidato, anche Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Uno di loro sarà definitivamente eliminato dal reality show di Canale 5 e Giuseppe ha una gran paura di uscire. E così, dopo aver minacciato di essere pronto a rovinare il percorso di Beatrice se sarà allontanato dal programma perché fatto fuori dal, torna a parlare dell’ex volto di Vivere. Ma in tutti altri termini: “È una sensazione strana, non vi nego che sento la mancanza”. Per ilquesta ammissione non arriva a caso ...