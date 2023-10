Gli aerei per Heidi fanno tremare Varrese | la previsione di Fiordaliso | “Fuori c’è casino”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Negli ultimi giorni ben duededicati adBaci (sabato scorso ospite di Verissimo) sono volati sulla Casa del Grande Fratello. Sebbene la giovane non sia più una concorrente del reality, dopo aver deciso di uscire volontariamente a causa delle forti pressioni di Massimilianoe preoccupata per la salute della madre,continua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.