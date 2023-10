Givova Scafati si arrende a Cremona dopo 2 supplementari

Un terzo quarto dal parziale di 31 - 11 e qualche ingenuità nelle fasi decisive del match hanno condannato laalla sua seconda sconfitta interna stagionale. Si è così interrotta la striscia di due vittorie consecutive. Ad imporsi alla Beta Ricambi Arena PalaMangano , in occasione della quinta ...

Givova Scafati Basket ko contro la Vanoli Cremona dopo due supplementari Ottopagine

Givova Scafati, butta al vento 20 punti: vince Cremona la Città di Salerno

Cremona è la squadra con la miglior percentuale da due della stagione; al momento sfiora il 60% di media tirando con il 58.9% e non scendendo mai sotto il 50% nelle prime 5 gare stagionali. La Vanoli ...Vanoli Cremona, eguagliato il record societario per punti segnati in Serie A (122) nel successo al doppio overtime a Scafati ...