Giugliano | dimissioni vicesindaca Italia Viva | “Maggioranza tenuta assieme da interessi di parte”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023). “L’Amministrazione perde un altro pezzo. Leprotocollate in data odierna dal Vicesindaco Francesca D’Alterio, in quota al Movimento 5 stelle, rappresentano l’ennesima prova che l’amministrazione Pirozzi non è il frutto di una visione politica che guardi allo sviluppo ed alla programmazione della città, ma è la sommatoria di soggetti tenutida modesti L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'