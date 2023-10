Giorgetti rivendica il taglio degli sgravi per gli expat. Ma non tocca la tassa piatta per i super ricchi stranieri (voluta da Renzi)

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Meno agevolazioni per i professionisti, dirigenti, imprenditori e tecnici che rientrano in Italia, perché occorre “eliminare distorsioni” e risparmiare risorse. Ma nessuna modifica al maxi regalo fiscale previsto fin dal 2016 per i Paperoni che spostano qui la residenza: unadi soli 100mila euro per chi guadagna milioni. Le bozze del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, esaminato dal consiglio dei ministri il 16 ottobre, non intervengono infatti sulla normanel 2016 dal governoe sfruttata da 2.142. A cui non viene nemmeno richiesto di investire nel Paese, nonostante sulla carta la finalità della generosa agevolazione fosse proprio quella. L’argomento non è stato nemmenoto, lo scorso 26 ottobre, durante il ...