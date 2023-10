Giordano Bruno Guerri | Khomeyni | l' ayatollah che ha inventato il club dei tagliagole

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per quanto spietati, gli ultimiiraniani hanno l'aria paciosa da religiosi, uomini di Dio. Lui no, Ruhollahfin dallo sguardo si mostra va uomo di durezza e di guerra. I suoi inizi non furono facili, nato nel 1902 divenne orfano a sei mesi: il padre – piccolo proprietario terriero – aveva preso le difese dei contadini e fu ucciso dai grandi proprietari della zona; a 16 anni perse pure la madre, e poté studiare grazie al fratello maggiore. Si trattava di studi religiosi,era già un taleban, il suo ideale era imporre la sharia, la “legge di Dio” che in alcuni casi la cultura occidentale ritiene incompatibile con i diritti umani, come l'uguaglianza di genere e la libertà di espressione. Nel 1925 divenne scià della Persia Reza Pahlavi, un militare, figlio di militare e pure lui orfano da neonato, cresciuto da ...