Gino Paoli e Ornella Vanoni | reunion «memorabile» a ‘Che Tempo Che Fa’

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È una» – per usare le parole di Fabio Fazio – quella dia CheChe Fa sul NOVE. I due artisti sono stati ospiti del programma in occasione dell’uscita del libro di, in libreria dal 1° novembre. L’autobiografia si chiama Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni. È scritta con Daniele Bresciani e racconta la storia fuori dal comune e la straordinaria carriera di, durante la quale ha firmato capolavori senzacome Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La gatta, Senza fine, Che cosa c’è, Una lunga storia d’amore, Ti lascio una canzone, Quattro amici. LEGGI ANCHE: Patrick Zaki aChe ...