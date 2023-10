Gina Carano | nuovo attacco a Kathleen Kennedy e Lucasfilm sul licenziamento da The Mandalorian

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si è scagliata nuovamente controsul licenziamente da The, a quasi tre anni di distanza dall’accaduto. L’attrice ha messo sotto accusa il suo ex capo della Lucasfil, dopo che unspeciale di South Park ha sottolineato in maniera satirica come laabbia reso i nuovi film e serie tv dimolto più diversificati nel loro casting, proprio il motivo per cuisosteneva di essere stata licenziata. This is the part where KK demands any YouTubers get censored off of YouTube for sharing and laughing at this hilarious episode, she’ll have YouTube disable the thumbs down option because of the ratio she’ll receive, then she’ll have her publicist ghouls ...