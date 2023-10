Gianni Sperti ha una sorella bellissima che gli somiglia molto | spunta la foto sui social

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Avete mai visto laminore di? Ecco Cinziabella e identica all’opinionista di Uomini e donne Amatissimo dal pubblico di Uomini e donne,è altrettanto seguito sui. Da più di venti anni lo vediamo accanto a Maria De Filippi e a Tina Cipollari. Sempre pronto a dire la sua nel bene e nel male, il 50 enne pugliese è riuscito davvero a farsi apprezzare. Se sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto, meno invece è quello che si sa sulla sua vita privata. Avete mai visto ladi. Credits: Instagram @official (grantennistoscana.it)Ad esempio possiamo dire che è nato da una famigliaumile ...

...per cui è stato attaccato dagli opinionisti Marco Attanasio all'Opinionista Social ha poi rivelato di credere che sia stato così tanto attaccato in trasmissione da Tina Cipollari esolo ...

Gianni Sperti: "Vi presento il mio nuovo amore: il cane Mina" La Stampa

Gianni Sperti fidanzato, c'è la foto del nuovo amore Corriere dello Sport

"Siamo usciti due volte, sei superficiale se dici questo", ha commentato la tronista di U&D. Gianni Sperti ha preso parola e ha ricordato a Carriero che anche nella vita di tutti i giorni capita di ..."Roberta è incommentabile", esordisce Aurora dando il via a un duro confronto con la dama. "Per mesi hai portato avanti una storia con Riccardo in cui facevi finta di lasciarti e riprenderti, creata s ...