Giallo a Torvaianica | surfista trova cadavere in mare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pomezia –sul litorale romano, dove nel primo pomeriggio di oggi, 30 ottobre, intorno alle ore 14,20, i pompieri sono dovuti intervenire sulla spiaggia diassieme al nucleo sommozzatori e all’elicottero Drago 140 per “soccorrere una persona in”. A lanciare l’allarme unche hato tra le onde il corpo di un uomo, maschio, di circa 40 anni. Il corpo esamine è stato recuperato dalin prossimità dello stabilimento “Il Ragno d’Oro”. Affidato al personale del 118 presente in loco che, purtroppo, non ha potuto far altro che non constatare il decesso. Si indaga ora per identificare l’uomo e capirne le cause della morte.