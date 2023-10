Giallo a Napoli | trovato un cadavere in un parcheggio sotto lo stadio Maradona

Il 42enne, che è residente a Bacoli, in provincia di, è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato, è caduto da un'altezza di circa 20 metri finendo al suolo . Il cadavere è stato trovato ...

Natan espulso: secondo giallo, Napoli in 10 all'89' AreaNapoli.it

Il Napoli riprende il Milan: da 0-2 a 2-2 Sky Sport

Si chiamava Antonio Scotto Di Luzio, il tifoso napoletano di 42anni trovato morto in un parcheggio antistante stadio Maradona. Secondo ...Un arbitro come Orsato non può commettere quell'errore, non è mica un principiante. Natan non meritava il secondo giallo! Per fortuna non ha creato problemi al Napoli. Perché difficile ripetersi in ...