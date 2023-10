GF Beatrice Luzzi | Garibaldi ci ripensa | Varrese si avvicina per strategia

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cresce l'intesa trae Massimilianosoprattutto per la gioia di autori e Alfonso Signorini. Il pubblico non si lascia fregare facilmente: sa benissimo che l'mento nella Casa del Grande Fratello tra i due è tutta una questione di. L'attrice è fortissima, può contare su un'armata di fans pronta a sostenerla ad ogni costo; l'attore, invece, ha capito di non avere grandi possibilità contro la collega e ha attuato il suo piano di esserle amico al fine di salvarli dal televoto ed evitare l'eliminazione. In un momento di relax sul divano i due coinquilini hanno trascorso del tempo insieme parlando delle cose che li accomunano. Il guru del Grande Fratello 2023 ha colto l'occasione per ammettere i suoi sbagli nei suoi confronti: "Ci siamo sfogati l'uno sull'altra. A ...