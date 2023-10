Germania | avvisaglie di recessione Pil in calo dello 0 | 1% nel terzo trimestre Domani il dato italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Male ma non malissimo. Neldell’anno l’economia tedesca registra una contrazione0,1%, a fronte di attese per un – o,2%. Il, diffuso da Destatis, segue un primo2023 invariato e un secondo in rialzo0,1%. Le previsioni del Fondo monetario internazionale, diffuse un paio di settimane fa, mostrano un 2023 in(- 0,5%) a cui dovrebbe seguire un 2024 di ripresa (+ 0,9%). Ildi luglio-settembre è stato influenzato soprattutto da una diminuzione della spesa delle famiglie. Una spinta al Pil viene invece da investimenti in macchinari e attrezzature. A pesare sull’economia tedesca è anche il costo dell’energia, cresciuto molto dopo il taglio del “cordone ombelicale” con la Russia in seguito ...