Georgina sul divano infiamma Instagram | le mani vanno proprio lì

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lady CR7 infuoca i cuori dei fan sue non solo. Ormai anche Riyadh è sbalordita dal fascino della compagna del fenomeno portoghese Se da una parte c’è il fascino del fenomeno portoghese CR7, dall’altro c’è quello della compagnaRodriguez. La modella e influencer spagnola, a 29 anni, conquista sempre più fan. Dopo il boom mediatico del documentario andato in onda nel 2022 su Netflix (I Am), la compagna di Cristiano Ronaldo sbalordisce ancora una volta tutti i suoi fan. Il profilo suconta più di 52 milioni di follower. Ogni post pubblicato (più di 800) ormai supera i milioni di like e le migliaia di commenti. Merito anche, ovviamente, del seguito che ha la star al suo fianco, Cristiano Ronaldo, che vola verso i 610 milioni di follower sulla piattaforma. A Torino aveva incantato ...