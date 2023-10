Genoa Vs Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I rossoblù puntano a proseguire il cammino nella manifestazione, ma gli emiliani non hanno intenzione di lasciare strada libera.Vssi giocherà mercoledì 1 novembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù stanno disputando un campionato in linea con le loro aspettative, improntate ad una salvezza tranquilla. Nel turno precedente hanno eliminato non senza qualche difficoltà il Modena per 4-3. Gli emiliani si stanno ben comportando in cadetteria tanto da tenersi a distanza dalla zona retrocessione. Nei due turni precedenti di Coppa Italia, la squadra di Nesta è stata capace di eliminare il Pescara e il Monza LE...