Genitori e bimbi delusi da festa Halloween | interviene la polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essere la giornata dei maghi e delle streghe al Castello dell’Arechi, a Salerno, per l’evento Magolandia organizzato dalla società Experienze in diversi castelli medioevali italiani, tra cui appunto l’importante location salernitana. Ed invece, per moltie bambini, è stata la giornata dellaone e della rabbia, essendosi sentiti “raggirati” per uno spettacolo non all’altezza delle aspettative. Alla fine è dovuta perfino intervenire ladi Stato. Secondo iche hanno protestato, a fronte di un biglietto pagato dai 15 ai 20 euro,compresi, nulla c’era dei “maestosi corridoi”, né delle “misteriose stanze” da scoprire, accompagnati “da uno staff Magico”, come era scritto sul sito di Experienze. Gli ospiti sono stati invece accolti in due ...