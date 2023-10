Generazione VillaBanks

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tra le discussioni che si fanno più spesso legate alla musica attuale, una è sull’impossibilità di definirla per generi. C’è chi si inventa macrocategorie per farci stare dentro tutta quella che una volta sarebbe stata definita musica giovanile, chi si aggrappa a definizioni che oggi non trovano un riscontro nella realtà e poi, invece, c’è chi – non si capisce se perché vittima dello spirito del tempo o perché incredibilmente acuto nel leggere quello che succede lì fuori – ha smesso e superato i generi e ha deciso di catalogare la musica per stati d’animo, mood. C’è quella che ti ascolti quando hai bisogno di essere caricato, la musica per quando sei triste, quella che invece senti quando hai bisogno di dimenticare quel capello bianco che hai visto la mattina allo specchio e vuoi tornare indietro alle gite in pullman, gli ultimi posti, i walkman.per GQ ...