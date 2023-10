GdS – Gimenez e altri 9 centravanti in attesa di esplodere

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-29 10:23:53 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Una splendida intuizione di mercato del Feyenoord si è tramutata in uno dei bomber più spietati d’Europa. Ma ce ne sonoche possono seguire le sue orme: guida agli underdog d’Europa Quando cominciano a segnare li chiamano macchine da gol, senza pensare che proprio come per le macchine vere tutto sta a valutare bene il modello, le esigenze, il prezzo, magari le offerte sull’usato. E poi quando le guidi ad adattarsi alla risposta del motore, ai pedali, al cambio, persino ai comandi dello stereo, per viaggiare spediti. La macchina da gol del momento in Europa è Santiagodel Feyenoord: ne ha fatti 18 l’anno scorso, 15 in 11 partite in questa stagione di cui 9 nell’ultimo mese e stupisce per la pulizia del suo gioco, ...