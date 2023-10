(Di lunedì 30 ottobre 2023) Oltre 60 attivisti del movimento Just Stop Oil sono stati sottoposti oggi a fermo di polizia per intralcio al traffico e resistenza nell'ambito di una manifestazione di protesta organizzatail ...

Oltre 60 attivisti del movimento Just Stop Oil sono stati sottoposti oggi a fermo di polizia per intralcio al traffico e resistenza nell'ambito di una manifestazione di protesta organizzata contro il ...

Gb: ecologisti in piazza contro licenze petrolifere, 65 fermi Agenzia ANSA

Ambientalisti in piazza guidati dal coro "Si ama e si difende, Torino non si vende" TorinOggi.it

Oltre 60 attivisti del movimento Just Stop Oil sono stati sottoposti oggi a fermo di polizia per intralcio al traffico e resistenza nell'ambito di una manifestazione di protesta organizzata contro il ...Livorno 30 ottobre 2023 – Politica e ambiente, 1000 alberi per trasformare vie e piazze di Livorno ...