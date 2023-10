Gaza | tank israeliani attaccano la Sallah Din e poi si ritirano

I carri armati israeliani che in mattinata avevano raggiunto l'arteria centrale di, la Sallah - a - din si sono ritirati. Lo hanno detto all'ANSA fonti sul posto secondo cui il traffico automobilistico sta adesso riprendendo. .

Ground troops have pushed into Gaza in what is being described the "second stage" of their offensive against the militant group that controls the Palestinian enclave. A tank could be seen from the ...