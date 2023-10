Gaza | tank israeliani attaccano la Sallah a Din e poi si ritirano

City Secondo l'agenzia francese France Press iistraeliani sarebbero già entrati aCity, si troverebbero in due quartieri della città. Secondo Al Jazeera , isarebbero entrati e ...

Tank israeliani circondano Gaza City. Qatar: "Leader Hamas ospitati su richiesta Usa" | La diretta ilGiornale.it

Israele sta continuando a bombardare senza soluzione di continuità la sempre più martoriata Striscia di Gaza, con i civili intrappolati in ... come scrive il think tank Council on foreign relations ...Israele ha ampliato le operazioni di terra e continuato a bombardare la Striscia di Gaza: colpiti 600 obiettivi. Nuovi scontri in Cisgiordania, almeno cinque morti. Ambasciatore del Qatar negli Usa: " ...