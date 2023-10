Gaza | niente elettricita' | palestinesi caricano i cellulari con le batterie per auto

(Di lunedì 30 ottobre 2023)' in casa. Nella Striscia dimoltihanno lasciato le proprie abitazioni e si sono recati all'ospedale Nasser di Khan Yunis per ricaricare il proprio cellulare ...

30 ott 06:39 Kamala Harris: "truppe USA in Israele o a" Intervistata a '60 minutes' sulla CBS, la vice presidente USA Kamala Harris ha spiegato che gli Stati Uniti al momento non hanno '...

La battaglia di Gaza. Israele: uccisi decine di miliziani di Hamas, l'operazione continua - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) RaiNews

Gaza, niente elettricita': palestinesi caricano i cellulari con le batterie ... Agenzia ANSA

Niente elettricita' in casa. Nella Striscia di Gaza molti palestinesi hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono recati all'ospedale Nasser di Khan Yunis per ricaricare il proprio cellulare ...(ANSA) - TEL AVIV, 30 OTT - Dopo qualche ora di pausa è ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia, in particolare la cittadina di Netivot. Lo ha fatto ...