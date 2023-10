Gaza | l’Unicef | “Ai bimbi solo acqua di mare per bere”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023)invasa da Israele è in ginocchio, i bambini, avverte, il Fondo dell’ONU per l’infanzia, hanno dapiùdi. Oltre 3mila, finora, hanno perso la vita. Manca tutto. Gli aiuti umanitari sono scarsi e difficili da attuare sotto le bombe. E ora la guerra scoppiata con l’attacco di Hamas agli israeliani, il 7 ottobre, si ripercuote in Russia. Il 29 ottobre nel Daghestan, repubblica caucasica della Federazione Russa a maggioranza musulmana, una folla ha dato l’assalto all’aeroporto della capitale Makhatchakala. Decine di persone si sono riversate sulla pista e sul terminal dopo l’annuncio dell’atterraggio di un aereo proveniente da Israele. Drammatiche le immagini pubblicate sui social: nei video si vedono uomini che abbattono barriere, cercano di controllare ...