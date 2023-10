Gauff-Jabeur stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cocoaffronta Onsnel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Sesto confronto in carriera tra le due giocatrici, determinate ad iniziare al meglio il torneo e mettere subito in discesa il discorso qualificazione alle semifinali. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, a caccia di un’altra affermazione dopo il prestigioso trionfo agli US Open.invece non ha convinto particolarmente in questa stagione ed è anche reduce da un problema al ginocchio che ha compromesso le sue ultime uscite. Guai però a sottovalutarla, specialmente visto l’ampio repertorio che possiede, in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie. MONTEPREMI RISULTATI E CLASSIFICHE I DUE GIRONI COPERTURA ...