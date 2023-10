Gasperini è soddisfatto | “Sì | è stato uno Scamacca-show Prestazione di livello di tutti”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Empoli. “Giusto dire che siauno: due gol, il palo, la traversa, le occasioni, ha avuto una buona partecipazione al gioco, ma oggi la squadra lo ha messo nelle condizioni migliori, in tanti hanno giocato bene e lui èun finalizzatore notevole”: è questa l’analisi di Empoli-Atalanta da parte di Gian Pieroin conferenza stampa nel post gara allo stadio Castellani Computer Gross Arena, dopo la vittoria per 0-3 maturata con due gol e un assist del numero 90 nerazzurro. Empoli-Atalanta, la confernza stampa diIl mister èa 360 gradi delladella squadra, che è arrivata alla settima uscita in 10 gare senza subire gol, pur con qualche brivido finale: “Siamo una squadra cresciuta nelle ...

Fu, infatti, a dicembre di quell'anno che il tecnico fece ai tifosi un regalone di Natale che non si può scordare: la sconfitta di Bergamo per 5 - 0 conche saltava al ritmo di chi non ...

"Ci sono momenti in cui corriamo qualche rischio di troppo, dobbiamo giocare meglio la palla per evitare di correre qualche rischio ma siamo una squadra in crescita". Arrivano le formazioni ufficiali di Empoli-Atalanta, match delle ore 18:30 valida per la 10ª giornata di Serie A allo stadio 'Castellani' di Empoli.