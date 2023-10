Garibaldi Desidera Riconquistare Beatrice Luzzi nel GF | “Sto Pensando a un Gesto | non è un Gioco per me”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Attivazione Notifiche per Grande Fratello 2023/2024 Assicurati di attivare le notifiche per restare sempre aggiornato sulle ultime novità del Grande Fratello 2023/2024. Lei ti veniva a cercare, oggi non sta benissimo. Piano piano io sto cercando di entrarci in sintonia perché mi piacerebbe conoscerla, al di là del casino che abbiamo creato. Se si riuscisse a trovare un incontro tra voi sarebbe la cosa migliore”. GiuseppeLei ti veniva a cercare, oggi non sta benissimo. Piano piano io sto cercando di entrarci in sintonia perché mi piacerebbe conoscerla, al di là del casino che abbiamo creato. Se si riuscisse a trovare un incontro tra voi sarebbe la cosa migliore”. è deciso ail cuore di Sto aspettando, anche perché sennò sembra che lo faccio per una questione di“. “I tempi non sono ancora maturi, è troppo ...