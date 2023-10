Garcia | «I cambi all’intervallo? Non esiste solo il 4-3-3 | l’ho detto quando sono arrivato»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del big match pareggiato contro il Milan «È meglio recuperare un 2-2 però mi sembra un pareggio giusto, perché il primo tempo è stato del Milan e il secondo nostro. Mi è piaciuta la reazione della squadra e il fatto di crederci e di aver riaperto la partita perché il terzo gol è sempre importante e sul 2-1 era tutto possibile. Poi ci vuole un po’ di fortuna e anche in 10 contro 11 abbiamo avuto la palla della vittoria che non è voluto entrare. Bravi ai ragazzi, volevamo vincere questa partita però ci sta perché il Milan è una grande squadra e anche noi, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo» Idi? «La lettura è stata quella diare il modulo perché non c’èil 4-3-3. Noi ...

Una rimonta in stile azzurro, ma l'amaro in bocca per un primo tempo buttato via. Il Napoli riprende il Milan ma non vince. «Il pareggio mi sembra giusto: nel primo tempo meglio loro, nel secondo noi».