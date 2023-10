Garcia ha paura di andare contro le indicazioni ricevute | il risultato è un ibrido insopportabile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cesare – Caro Guido Napoli dai due volti. Primo tempo horror dominato dal Milan che poteva farci 4-5 gol invece di 2 e secondo tempo di riscatto consalvato. Qualcuno dirà che la partita la potevamo anche vincere con l’ultima occasione di Kvara ma non esagererei e ringrazierei per questo punto. Guido – Caro mio a fine partita non riesco ad avere un pensiero positivo, l’allenatore ha sbagliato completamente la formazione iniziale con Elmas a centrocampo (ma dopo alcuni anni ci chiediamo ancora ma quale è il suo ruolo? Tappabuchi dove serve al momento come lo utilizzava Spalletti?). La nostra fascia sinistra è stata in balia degli avversari per un intero tempo con Mario Rui e Zielinski sovrastati dai milanisti. Cesare – E Natan? Ha fatto il compitino ma da parte sua mai interventi che sbrogliassero, che risolvessero situazioni con i compagni in difficoltà. ...