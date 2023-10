GAMeC | la mostra di Rachel Whiteread a Palazzo della Ragione chiude con oltre 110mila visitatori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Bergamo. Una città che accoglie, respira e vive un progetto, che cresce insieme alle propostesua Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Una città presa per mano e accompagnata grazie alla riflessione e al pensiero, ma anche allo stupore, di una, quella ospitata a, “And the Animals Were Sold” di, il progetto site-specific ideato per la Sala delle Capriate, che ha coinvolto. L’allestimento voluto e curato da Lorenzo Giusti, direttore di, e Sara Fumagalli, per la precisione, ne ha chiamati a raccolta 110.072, gli stessi che, in quattro mesi, dal 23 giugno al 29 ottobre, hanno potuto ammirare la grande installazione ...