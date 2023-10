Furto di olive | cinque denunciati nel barese Barletta | arma clandestina | arrestato 38enne Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: La Compagniadi Molfetta sta attuando mirati servizi straordinari di controllo del territorio, programmati dal Comando Provinciale di Bari, per la prevenzione e la repressione dei reati nel mondo rurale ed in particolare – visto il periodo stagionale – nel contesto della campagna olearia in corso. Le pattuglie, dislocate sul territorio di competenza, hanno individuato numerosi soggetti, nelle zone dove insistono gli uliveti ed in due circostanze li hanno sorpresi mentre stavano asportando ledagli alberi, avendone già raccolte importanti quantitativi. Nel primo caso, un gruppo di tre persone composto da un sessantenne, un quarantunenne ed un trentanovenne, di cui due già noti, che avevano già asportato circa 400 kg di drupe in territorio di Molfetta. Nel secondo caso, ...