Fumogeni e petardi durante Napoli-Milan | cosa è successo

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Momenti di tensione sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona nel primo tempo di. Il direttore di gara Daniele Orsato è stato costretto a interrompere la partita al minuto 26 per lancio didal settore ospiti alla Curva A occupata dai sostenitori della squadra di casa. Lanci ripetuti da una parte all’altra delle barriere, i primi piovuti sui tifosi deldallo spicchio riservato ai supporter rossoneri. In tv non sono state trasmesse le immagini degli spalti ma si sono uditi diversi scoppi, uno dopo l’altro. Per fortuna poi, dopo un richiamo dello speaker dello Stadio, la situazione è tornata alla normalità. 29.10.2023Curva Athrowing pyros and petards onsector https://t.co/Fjy3xrlEmQ ...