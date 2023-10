Fuga di gas a Firenze | Comune e Toscana Energia chiederanno i danni I perché del guasto

Spiegati i motivi che hanno portato alla rottura del tubo. E' stato colpito da un martello demolitore

Firenze, 30 ottobre 2023 – La rottura di quel tubo, con conseguente fuga di gas, aveva letteralmente paralizzato la città di Firenze per tutto un pomeriggio. Ora Toscana Energia e il Comune chiederann ...la fuga di gas paralizzo il traffico per un’intero pomeriggio Per la fuga di gas in piazza della Libertà che paralizzò il traffico in città lo scorso 24 ottobre, il Comune di Firenze chiederà i danni.