Frosinone | Soulé il migliore della Serie A per i dribbling

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Matias, ala del, è il primo inA nella classifica deiriusciti: e la Juve lo monitora Matiasdopo 10 giornate diA è primo per numero diriusciti. Il talento delha fatto meglio di Kvaratskhelia e Leao (che era stato ill’anno scorso). Come svelato da Sky Sport, l’argentino è anche quinto per passaggi chiave effettuati e per duelli vinti. Tutti numeri che fanno ben felici la squadra di Di Francesco in primis, ma anche la Juve che detiene il cartellino del talento.