Frontalieri | alla Lombardia 15 | 5 milioni di ristorni | fuori Lazzate | Cogliate e Misinto

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La giunta dellaha approvato il riparto deiper i, lavoratori che si recano quotidianamente in Svizzera per svolgere le loro mansioni e che a quello Stato pagano le tasse. Resta il mistero dei comuni delle Groane che rientrano nella distanza dei 20 km dal confine ma non ottengono i, come ...

...gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e per quelli collocati... Non scappate in Svizzera C'è poi una tassazione speciale a carico dei lavoratoriche ...

Frontalieri: alla provincia di Varese ristorno per oltre 9,5 milioni di euro ilBustese.it

Frontalieri: alla Lombardia 15,5 milioni di ristorni, fuori Lazzate ... Il Notiziario

Le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno quindi alla Direzione Generale competente ... dal nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento dei lavoratori frontalieri, poi i ...La visita - si legge in una nota - nella giornata in cui il vicepremier Tajani sarà a Torino per presiedere la prima riunione del Comitato di Cooperazione Frontaliera con la ... e del Piemonte ...