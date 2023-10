Friuli Venezia Giulia | A2A | oltre 25 mln di valore economico generato sul territorio +56%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) -25 milioni ilsulrispetto al 2021; in crescita gli investimenti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica, arrivati a 68 milioni di euro. Sono i numeri della settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale deldi A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sulnel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. “I dati del nostro Bilancio di Sostenibilità deldimostrano l'impegno concreto del Gruppo per questo. Nel 2022 il ...