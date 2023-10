Frattaminore | inaugurato l’asilo nido pubblico ‘Don Peppe Diana’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statoquesta mattina, in via Turati a(Na),“DonDiana”, affidato e gestito a margine di una concessione con evidenza pubblica, alla Cooperativa Sociale Amira, in ati con la Cooperativa Sociale Gialla.ospiterà 40 bambini dai 13 ai 36 mesi residenti sul territorio e sarà totalmente gratuito per il primo anno, su volontà dell’amministrazione comunale di. La struttura sarà intitolata alla memoria di “DonDiana”, sacerdote partenopeo, ucciso brutalmente dalla camorra. Hanno preso parte all’iniziativa il Sindaco Giuseppe Bencivenga, il Vescovo Angelo Spinillo, la Consigliera regionale Bruna Fiola, la Vice coordinatrice dell’Ambito ...