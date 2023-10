Fratelli e sorelle | stessa camera o due camere separate?

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quando in una famiglia c’è più di un figlio, prima o poi si porrà l’annoso quesito: meglio mettere i bambini insieme in un’unicatta o separarli? E non è solo il fattore metri quadrati a far protendere la decisione dei genitori per un’unicatta piuttosto che stanzette. No, non lo è, in quanto sono diversi i pro ed i contro che pendono nei diversi casi. In questo articolo parleremo dellatta dei bambini, sotto l’aspetto dei vantaggi e degli svantaggi nel caso si scelga di farla condividere frani e sorelline o meno.tta dei bambini: cosa fare in base all’età Prima di tutto, ricordiamo che latta dei bambini subisce molte trasformazioni, anche in termini di arredamento, in base all’età. Salvo il caso di gemelli, i ...