Franco Nero piange a “Da noi… a ruota libera” per Vanessa Redgrave

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 ottobre 2023)ha commosso da Francesca Fialdini nella puntata di Da, andata in onda domenica 29 ottobre, mandando un messaggio a, il grande amore della sua vitasi commuove da Francesca Fialdini A Daripercorre la sua carriera e la sua vita in una lunga intervista a Francesca Fialdini. Allievo di Strehler, a ventisei anni grazie al successo di ‘Django’ in Italia era già un’icona degli spaghetti western. Ma a lui non è mai bastato essere «il bello» e, appena possibile, lasciava l’Italia per lavorare con maestri come Buñuel e Fassbinder. Oggi ha alle spalle oltre duecento film ...