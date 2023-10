Francia | Macron annuncia l’inserimento in Costituzione del diritto all’aborto

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Laincluderà ilnella sua. Lo hato domenica 29 ottobre il presidente Emmanuelsui social network. Un disegno di legge in tal senso sarà inviato al Consiglio di Stato questa settimana e “presentato al Consiglio dei ministri entro la fine dell’anno”, affinché “nel 2024, la libertà delle donne di ricorreresia irreversibile“, ha scritto il presidente della Repubblica francese, “per assicurarla solennemente”. Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d’État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d’ici la fin de l’année. En 2024, la liberté des femmes de recourir à l’IVG sera irréversible. https://t.co/4uSoIJu310 — ...