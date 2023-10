Laincluderà il diritto all'aborto nella sua Costituzione. Lo ha annunciato domenica 29 ottobre il presidente Emmanuelsui ...

Macron ha promesso che il diritto all’aborto diventerà «irreversibile» in Francia Il Post

Francia, Macron annuncia l'inserimento in Costituzione del diritto all'aborto 30 Ottobre 2023 Luce

Ha preso il via, a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la seconda riunione trilaterale tra ...In Francia il diritto all’aborto sarà garantito dalla Costituzione entro il 2024. Lo ha annunciato il presidente Macron.