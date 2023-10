Francesca Fagnani | problemi per Belve | addio alla Rai?

Leggi su chenews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)e la sua trasmissionepotrebbero dire presto: cosa sta succedendo? Ecco la verità. Il 24 ottobre 2023 è andata di scena l’ultima puntata dicondotto da, con la ripresa del programma prevista per il 2024 sempre in onda sulla. Nell’ultimo periodo però sembra che qualcosa possa cambiare in tal senso a causa di un presunto rapporto difficile tra le parti.dilascia la? – Foto YT: @– (CheNews.it)La notizia di Fedez a Che Tempo Che Fa in onda sul Nove sembra aver fatto riemergere dei malumori passati....