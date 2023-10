Francesca Fagnani | Belve abbandona la Rai?

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Secondo alcune indiscrezioni, il programmadipotrebbe spostarsi da2 al canale Nove dopo le polemiche scoppiate a causa della mancata ospitata di Fedez. A fare chiarezza su questo piccolo mistero ci pensa però l’amministratore delegato dellaRoberto Sergio, ospite di Fiorello a Viva2. Secondo il sito TvBlog, il programma dipotrebbe lasciare lae tornare in onda sul Nove, sullo stesso canale che sta ospitando con successo Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il secondo ciclo di, dopo quello conclusosi il 25 ottobre scorso, andrebbe in onda in primavera proprio sul Nove. Tutta colpa del blocco dell’intervista a Fedez, dicono ...