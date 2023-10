FOTO – Asllani sempre più in crescita | «Tre punti preziosissimi»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Uno dei migliori in campo è stato sicuramente Kristjancontro la Roma. Il centrocampista è risultato decisivo con il lancio per Federico Dimarco, la sua felicità su Instagram. RUOLO – Quest’anno è veramente il vice-Calhanoglu e il ruolo gli si addice notevolmente. Kristjanentra al minuto 75 in Inter-Roma e risulta subito decisivo con il lancio a tagliare il campo che porta all’assist di Federico Dimarco per il gol di Marcus Thuram. L’albanese sta crescendo e Simone Inzaghi lo ha notato, testimoniando le buone impressioni nel post-partita. Il calciatore gioca di più e lo fa meglio.pubblica intanto unasu Instagram. Il centrocampista ha scritto: «Tre! Forza Inter» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

Asllani dopo Inter-Roma terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha parlato del suo ingresso in partita, importante in occasione del gol di Marcus Thuram con il lancio per Federico Dimarco. Quanto è difficile sgomitare in questa squadra Cosa ti ha chiesto Inzaghi "Mi ha chiesto di far girare la squadra. Ho davanti Calhanoglu che è uno dei play più forti al mondo. Sto migliorando grazie ..."