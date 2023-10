Formula 1 in Messico | vince ancora Verstappen | Leclerc terzo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La prima fila delle Ferrari aveva fatto sperare, anche illuso i tufosi italiani che il Gran Premio delpotesse regalare una vittoria alla Rossa, la seconda della stagione dopo quella a Singapore. Ma èMaxre, o meglio strare, conducendo la gara dall’inizio alla fine. Con questo successo l’olandese ha eguagliato il record di 51 vittore di Alain Prost in...

E poi Sinner, in trionfo a Vienna, e la1, con Verstappen ancora davanti a tutti in. I temi della domenica con il vicedirettore Stefano Agresti, in studio con Antonino Morici, ...

Normalmente, le squadre di Formula 1 devono riparare i danni e possono anche essere obbligate a farlo durante la gara dalla FIA. Con Leclerc non è successo nulla di tutto ciò e i commissari sportivi ...Quello che avrebbe dovuto essere l'apice della sua stagione di Formula 1 per Sergio Perez si è concluso con ... clemente con il pilota della Red Bull Racing dopo il Gran Premio del Messico. Marko è ...