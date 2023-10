Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la decima giornata di. Andreazzoli dopo la splendida vittoria di Firenze potrebbe confermare gli stessi 11 visti sette giorni fa in quell’occasione al Franchi. Gasperini, invece, potrebbe ritrovare Koopmeiners, oltre a Kolasinac che ha già fatto il suo ritorno in settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 30 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.