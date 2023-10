...8% rispetto ai 4,5 milioni del 2023) le risorse per la sperimentazione di interventi con modalità innovative tramite laSviluppo e Crescitae laper l'Arte Moderna e ...

Fondazione Crt porta a 65 milioni (+8,3%) risorse per il 2024 Agenzia ANSA

Fondazione CRT: salgono a 65 milioni gli stanziamenti per il 2024 Affaritaliani.it

La Fondazione Crt conferma anche per il 2024 lo stanziamento di 5 milioni di euro per i programmi di innovazione tecnologica, di promozione dell'arte e dell'inclusione portati avanti dalle Ogr Torino, ...«La scienza è fatta di dati come una casa è fatta di pietre. Ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una vera casa». Sembrano risuonare le parole del matematico fran ...