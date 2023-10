Folle match di MMA in Polonia | una madre 50enne mette ko l’ex fidanzata del figlio VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Organizzare bizzarri incontri di boxe e arti marziali miste è ormai pratica abituale nel mondo del fighting. Inperò sono andati un po’ oltre con l’evento ‘Clout MMA’ che ha visto fronteggiarsi dentro l’ottagono Gosia Magical, 50 anni, edi suo, Nikita, 19 anni. La donna è ladi un noto youtuber polacco e l’evento ha attirato l’interesse del mondo del web. L’incontro è stato vinto dallache sul finire dell’ultimo round ha superato la guardia della ragazza, stesa da un diretto sinistro. L’arbitro a quel punto ha fermato l’incontro. E le polemiche non sono mancate. A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. pic.twitter.com/rzfE948PtU — DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023 ...