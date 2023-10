Foggia | oggi l’insediamento di Maria Aida Tatiana Episcopo Sindaco | una settimana fa l' elezione

Coinvolte una famiglia e altre persone delle province die Taranto. Gli accertamenti sulla dinamica fanno ipotizzare un impatto frontale tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte. ...

Foggia: oggi l'insediamento di Maria Aida Tatiana Episcopo Noi Notizie

Meteo Foggia: oggi e domani sereno, Martedì 31 nubi sparse iLMeteo.it

Oggi la cerimonia di insediamento. Maria Aida Tatiana Episcopo indossa stamattina per la prima volta la fascia tricolore di sindaca di Foggia. Una settimana l’esponente del campo largo è stata eletta, ...Un governo che non sbaglia quasi nulla in politica estera. Che si rimangia le discutibili promesse del passato, dalla legge Fornero agli extraprofitti bancari, al Pos. Fare opposizione non è facile, m ...