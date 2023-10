(Di lunedì 30 ottobre 2023): “A poche ore di distanza dal nostro grido d’allarme ilha annunciato marcia indietro del governo sulla norma relativa al pignoramento dei conti correnti dei contribuenti che hanno arretrati col” «A poche ore di distanza dal nostro grido d’allarme, ieri, il Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato una clamorosa, quanto apprezzabile marcia indietro del governo sulla norma relativa al pignoramento dei conti correnti dei contribuenti che hanno arretrati col. Si tratta di una scelta encomiabile per la qualeringrazia il. Siamo certi che il capo del governoil fatto che l’inoltre che un danno». Lo dichiara il consigliere ...

... verificando quindi se esistono le somme per mettersi in regola con il. Una volta entrata in ..., associazione di categoria che rappresenta oltre 100mila imprese italiane, ha espresso ...

FISCO: UNIMPRESA, PREMIER CONDIVIDE CHE ACCESSO IN BANCA È INUTILE E DANNOSO Unimpresa - Unione nazionale di imprese

FISCO: UNIMPRESA, PIGNORAMENTO CONTI CORRENTI STANGA PARTITE IVA E PMI Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Un’impresa vuole avviare un percorso di sostenibilità: predisporre un’analisi di materialità, mappare i progetti di lungo periodo sui temi emersi dall’analisi e determinare il valore economico generat ...L'Estonia è un piccolo paese baltico che, primo in Europa, ha creato l'istituto della e-residency. Scopriamo cos'è e perché molti italiani scelgono ...