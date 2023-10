Fischi a San Siro | record di rumore per Lukaku La misurazione in decibel del fonometro

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Nella scorsa finestra estiva di calciomercato in cui ha tradito la fiducia dei tifosi dell’Inter, Romeluha lasciato il club per cui sembrava provare grande riconoscenza e attaccamento per approdare, dopo una trattativa con la Juventus non andata in porto, alla Roma di Josè Mourinho. Il ritorno del belga a Milano da avversario dell’Inter nella decima giornata di Serie A è stato molto “chiacchierato”, soprattutto per via dell’iniziativa dei tifosi nerazzurri che, in occasione di Inter-Roma, avevano deciso di riservargli un’accoglienza da incubo a suon di ‘’. Ma quanto sono stati forti, questi? Il team di Superscommesse ha risposto all’interrogativo misurando e filmando l’atmosfera di Sanpoco prima del calcio d’inizio. Ilsegna ...